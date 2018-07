SEMERGEN con los crónicos

Tuvimos la posibilidad de moderar una mesa redonda sobre los nuevos retos en la cronicidad, “La importancia de las asociaciones y la medicina de familia”. Los portavoces eran de postín. Alejandro Toledo, Presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP); José Ramón Luis-Yagüe Sánchez, Director de Departamento de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria; Julio Sánchez Fierro, Vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad; y José Luis Llisterri Caro, Presidente Nacional de SEMERGEN.Antes de iniciar el debate ya teníamos sobre la mesa el “Informe Cronos”. Un informe que recoge evidencias sobre casos de éxito fruto de planes innovadores desarrollados en diferentes Comunidades Autónomas. En este sentido, un cambio en la gestión del sistema sanitario basado en la proactividad del paciente y en la integración y coordinación de los diferentes agentes que intervienen en la prestación sanitaria, influiría de manera positiva en su futuro gracias a mantener una mejor calidad de vida y a reducir la necesidad de ingresos hospitalarios.En definitiva, este estudio elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y patrocinado por Lilly, recoge ejemplos llevados a la práctica en distintas Comunidades Autónomas que no sólo pueden suponer ahorros de costes de 8.000 millones de euros, sino también una mejora en la asistencia y salud de los enfermos.Alejandro Toledo dijo con rotundidad que “a nosotros nos escucha todo el mundo pero no nos hace caso nadie”. Al parecer, matizó que tienen sus derechos pero que precisan de ejercer más y mejor el “empoderamiento” que no es otra cosa que el propio control que tiene sobre sus vidas un grupo de personas que gracias a tener una causa común pueden fortalecer sus capacidades reivindicativas.Precisamente en el “Informe Cronos” el Presidente de la Alianza General de Pacientes decía que “es vital que todos los pacientes puedan tener las mismas oportunidades de acceder a un tratamiento y, por tanto, las mismas oportunidades de recibir una atención de calidad. Las restricciones presupuestarias están incrementando las barreras de acceso a las innovaciones terapéuticas, produciéndose en primer lugar, retrasos frente a nuestros vecinos europeos y, en segundo lugar, diferencias en el abordaje de una misma patología no sólo entre autonomías, sino también entre hospitales de una misma comunidad”.Luis Llagüe apostó por la plataforma “Somos Pacientes” y puso de relieve la importancia del paciente informado y la necesidad de los médicos de profundizar en la medicina más humanizada y personalizada.Julio Sánchez Fierro despejó dudas sobre los cuidados de larga duración y calificó al sector hospitalario como de tratamiento para los episodios y a la Atención Primaria para el seguimiento de los procesos.Finalmente, el Presidente de SEMERGEN, José Luis Llisterri, entres sus reflexiones incluyó una totalmente demoledora y axiomática, pero quiso hacerlo para imprimir un concepto que no se olvidará, al decir, “hay que vaciar los hospitales de crónicos”.