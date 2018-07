Seguridad en Enfermería

En muchas ocasiones me ha preocupado la seguridad de la práctica en enfermería y mucho más desde el impulso que le ha dado el Presidente del Consejo Máximo González Jurado al conjunto de la Enfermería española. Me refiero a que no hay ámbito de la asistencia sanitaria en el que los enfermeros no hayan llegado al límite en su trabajo hasta que en muchos casos se consensua, combina y se complementa de manera especializada con los médicos

Me ha producido un cierto impacto el acuerdo anunciado entre “los 34.000 enfermeros colegiados en Barcelona al firmar con A.M.A.” El dato numérico es llamativo y la nota de prensa al uso indica con claridad el contenido. Dice que el Colegio de Enfermeros de Barcelona (COIB) ha suscrito con A.M.A. Seguros su póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional. La póliza fue firmada en la sede central de la Mutua por el Presidente del COIB, Albert Tort Sisó, y el Presidente de A.M.A., Diego Murillo.Se trata de una póliza que pone de manifiesto una de las inquietudes más notables de nuestro tiempo, la seguridad de los pacientes. En muchas ocasiones me ha preocupado la seguridad de la práctica en enfermería y mucho más desde el impulso que le ha dado el Presidente del Consejo Máximo González Jurado al conjunto de la Enfermería española. Me refiero a que no hay ámbito de la asistencia sanitaria en el que los enfermeros no hayan llegado al límite en su trabajo hasta que en muchos casos se consensua, combina y se complementa de manera especializada con los médicos. González Jurado ha llevado la excelencia y la precisión de su colectivo más allá de lo esperado pero nunca de lo necesario y legítimo. Se ha convertido en una prioridad el que las profesiones sanitarias estén cubiertas en su responsabilidad civil profesional. La contundente estadística de los daños que pueden producir los problemas de seguridad nos invita a pensar en la importancia de dar a conocer el problema en la práctica de enfermería hospitalaria y socio-sanitaria, por eso no solo hacen falta pólizas como la de A.M.A. sino poner en marcha también estrategias que permitan ir reduciendo la aparición de problemas relacionados con la seguridad.