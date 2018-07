El Robot da Vinci

El cirujano Joan B. Comes , Director de la División Robótica en PM trabaja para que los especialistas conozcan en profundidad el Robot quirúrgico daVinci . Nos cuenta que es un sistema robótico asistido informáticamente que amplía la capacidad del cirujano de operar de forma menos invasiva.

El 24 de agosto de 1999, un equipo de médicos alemanes finalizó con éxito la primera intervención quirúrgica de la historia realizada completamente mediante el uso de un dispositivo robótico, en el departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica de la Universidad Johann Wolfgang von Goethe de Frankfurt. Desde entonces, la cirugía robótica o cirugía asistida por ordenador se ha convertido en una de las técnicas quirúrgicas más esperanzadoras de nuestro tiempo.El cirujano Joan B. Comes, Director de la División Robótica en PM trabaja para que los especialistas conozcan en profundidad el Robot quirúrgico daVinci. Nos cuenta que es un sistema robótico asistido informáticamente que amplía la capacidad del cirujano de operar de forma menos invasiva. Consiste básicamente en una consola ergonómica que incorpora una pantalla de visualización, desde donde el cirujano controla e interactúa de forma remota, mediante dos manipuladores y varios pedales de control, una serie de cuatro brazos electromecánicos articulados. Paralelamente, el sofisticado equipo digitaliza con enorme precisión los movimientos de la mano del cirujano en la consola que, en tiempo real, son reproducidos fielmente por las extremidades del robot, corrigiendo temblores y llegando a lugares imposibles para la mano humana, gracias a su reducido diámetro.De todas maneras, para justificar la robótica en la cirugía mínimamente invasiva hay que recurrir a la historia. En 1904 Halsted propuso una definición para “enseñanza quirúrgica”. Si bien su trabajo era extremadamente detallista, el mensaje principal fue breve y significativo: “Ve una, realiza una y enseña una”. De acuerdo con esta frase se introdujo en cirugía un término importante, la “curva de aprendizaje”, que significa que cuanto menos experimentado sea un cirujano, más errores cometerá durante los procedimientos quirúrgicos. Según la regla de Halsted, para convertirse en un cirujano experto no hay más secreto que vencer la curva de aprendizaje, por lo que el proceso de formación quirúrgica es muy largo.En la década de 1990, la cirugía laparoscópica modificó totalmente el estilo de las intervenciones quirúrgicas. A medida que avanza el siglo XXI, esta modalidad está en demanda por parte de los pacientes que desean cirugía mínimamente invasiva por sus enormes ventajas con relación a la cirugía abierta.Conviene por tanto conocer que entre sus ventajas se cuenta una menor anestesia, pérdida de sangre, dolor post-operatorio, menor trauma para el organismo, menos riesgo de infección y de cicatrices y sobre todo lo más deseable una hospitalización más corta y una vuelta a las actividades normales más rápida.No obstante, hay una serie de desventajas que no queremos pasar por alto, como es que a veces, frente a la cirugía abierta haya una visión limitada del campo operatorio y los inevitables detalles de aquellas personas que son más hábiles con las manos que con este tipo de tecnologías de alta precisión. Seguro.