LAS RECETAS PARA "ESTAR BIEN"

Menos mal que el libro ‘Estar Bien. Las claves que hacen que la vida merezca la pena’, de Santiago de Quiroga, publicado por Alienta Editorial, no es un medicamento porque si así fuere no sería de prescripción facultativa sino más bien de venta libre. Hasta las grandes superficies se darían de tortas con los boticarios, cosa que hacen cada día por cierto, para que sus cuentas de resultados diarios fueran boyantes. El texto no tiene desperdicio y se le nota al autor que “le priva” la calidad de vida cosa que no está reñida en absoluto con el esfuerzo y el trabajo diario. Porque se puede “estar bien” y andar todo el día con la carretilla boca arriba.Ya nos gustaría a todos saber perfectamente las actitudes necesarias para estar bien, pero si te lo dan escrito en la composición adecuada y te dicen que tienes que procurarte gratificaciones, evitar la tristeza, huir del miedo, aceptar los malos tragos, vivir intensamente cada minuto, cuestionarlo todo y apostar por los sueños, entonces el medicamento aderezado en forma de libro por el editor de Contenidos, contiene la dosis precisa para que nuestra adherencia dure lo justo que he tardado yo en leérmelo de un tirón. Tres horitas. ¿Conocen ustedes algún medicamento, fármaco, pócima o prescripción que sea eficaz en menos tiempo? Yo no. Y sobre todo cuando te cuentan eso de que en el amor y la pareja “a veces nos enamoramos de la persona equivocada, pero esa persona nos prepara para la persona que será tu amor bueno”. Qué cosas se leen en ‘Estar Bien’.Hay quien practica la cultura del esfuerzo y de los valores y por eso la nombran Académica de Honor. Este es el caso de la Presidenta del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, Carmen Peña López, quien ha merecido que la Junta Directiva de la Academia Médico-Quirúrgica Española la haya nombrado Académica de Honor por lo que será investida con la venera correspondiente el jueves 31 de enero a las siete y media de la tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina. Allí estaremos para comprobar que “la jefa” de la asistencia farmacéutica más noble está unida al diagnóstico y tratamiento médico tanto como las recetas.Quiero recordar ahora que todo se acota, se calcula, se mide y las cosas encuentran una norma precisa, una evaluación exacta o un decreto que las regularice. Ha llegado la situación también a la receta y en este caso debido a aquel Real Decreto 1718/2010 sobre la prescripción y orden de dispensación que otorgó precisamente a los Consejos Generales de médicos, dentistas y podólogos, la elaboración y distribución de un modelo único que dé elementos de garantía a la sociedad, al médico, a los farmacéuticos y se conviertan en una herramienta propicia para el uso racional de los medicamentos.La receta médica y las órdenes de dispensación como documentos normalizados, suponen un medio fundamental para la transmisión de información entre los profesionales sanitarios.Tiene gran interés lo que ha dicho el Presidente de la Organización Médico-Colegial (OMC), el doctor Juan José Rodríguez Sendín, quien ha dicho que “hasta el 15 por ciento de las urgencias hospitalarias están provocadas por el uso inadecuado de fármacos. Esto ahora va a ser más difícil, porque siempre detrás de una prescripción se va a poder identificar al médico que la ha hecho".Por este motivo, se ha establecido un código de verificación electrónica (CVE), único para cada receta a partir de los datos del prescriptor y del numero de cada receta, que permitirá comprobar a qué médico en concreto ha sido asignado un determinado talonario, a qué Colegio pertenece el facultativo prescriptor, cuál es su especialidad, qué medicamento ha prescrito y en qué farmacia se ha dispensado.