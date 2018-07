PAREJAS: EL MAL ALIENTO SEPARA

Las bacterias responsables del mal aliento se encuentran en la lengua y en la placa dental, así como en zonas interdentales y subgingivales, o restauraciones dentales defectuosas. También se asocian a la formación de gingivitis y periodontitis. En casos extremos pueden llegar a producir infarto de miocardio. La cavidad oral no es la única culpable de la halitosis, aunque sí en el 80 por ciento de los casos. Además, puede provocarla la ingesta de comida abundante y picante, o la sequedad bucal. Existe la halitosis por ayunos prolongados y también la halitosis matutina.La halitosis se produce a cualquier edad, sexo, raza o nivel socioeconómico y causa problemas en la vida de muchos millones de personas. Según el Instituto del Aliento acuden a consultar este problema un 53 por ciento mujeres y un 47 por ciento de hombres con una edad media de 38 años. La mayoría de los afectados no sabe que lo padece y es reseñable que el 80 por ciento de los casos no provienen de problemas estomacales sino de la propia cavidad bucal.Es curioso es que la expresión mal aliento es tres veces más buscada en Internet que la de blanqueamiento o sequedad de boca. Y quizás muchas parejas quieren informarse porque el mal aliento es el peor enemigo de las relaciones sexuales placenteras, siendo en un 29 por ciento de los casos es el principal inhibidor de la libido de la mujer, por encima de los problemas de erección y de eyaculación precoz.