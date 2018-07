La línea de excelencia clínica que emprendió en su día Jiménez Díaz se plasma en nuestros días en un proceso transversal como es la seguridad de los pacientes.Para analizar las estrategias pioneras que se están llevando a cabo, IDC Salud organizó el “I Seminario Internacional de Excelencia Clínica y Seguridad del Paciente”. Su Director General, Adolfo Fernández-Valmayor, explicó que quieren ser referentes en calidad asistencial, con valores compartidos de excelencia, mejora continua y trabajo en equipo centrado en el trato al paciente. El Seminario ha contribuido a impulsar la puesta en marcha de mejoras que permitan ofrecer una práctica asistencial más científica, humana, segura, eficiente, sostenible y responsable en beneficio de los pacientes.Durante el encuentro, la Dra. Lori Paine, del Johns Hopkins Institute for Patient Safety and Quality, pronunció la Conferencia Inaugural. Un componente integral del programa de seguridad del paciente en su hospital es el programa basado en la Unidad Integral de Seguridad (CUSP), que ha llevado a más de cuarenta unidades. Por su parte, Liam Donaldson, del Institute of Global Health Innovation, presentó los proyectos llevados a cabo en el National Health Service. Y Shannon Browniee, Senior Vice President del Lown Institute e impulsora de la Alianza Rigth Care, expuso la “Campaña Right Care del Lown Insitute”.Estos especialistas de referencia internacional fueron la mejor muestra de la dedicación y esfuerzo que puso IDC Salud en la organización del encuentro. Seguro.