Neumomadrid entrega sus premios. El momento es oportuno porque la Asociación Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica ha dado mucho aire terapéutico en la Comunidad de Madrid. Fundada el 23 de junio de 1994, cuenta entre sus asociados con neumólogos, cirujanos torácicos, enfermeras, pediatras y médicos de atención primaria.El 4 de noviembre de 1999 se constituyó la Fundación Neumomadrid, cuyos objetivos inciden en el desarrollo de la investigación y de la docencia de las enfermedades respiratorias para conseguir una mejor prevención y tratamiento de estos procesos.Estamos ante una organización médico-clínica con dimensión de Salud Pública que preside Germán Peces-Barba y que concentra en su mirada interior de reconocimiento mediante la entrega de las insignias de oro a sus ex presidentes como un elemento vertebrador a los doctores Esteban Pérez Rodríguez, Carlos Jiménez Ruiz, Pilar de Lucas Ramos, Rodolfo Álvarez-Sala Walther y José Miguel Rodríguez González-Moro, quienes han dedicado parte de su proyecto personal altruista en beneficio de los ciudadanos.Este lunes recogerá, además, su galardón de personalidad Político-Sanitaria del año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre Gil de Biedma.En un momento en el que conviene detenerse y reflexionar, precisamente por eso, no conviene pasar por alto que premiarnos sirve de estímulo para seguir en el camino por muchos escollos y barricadas que nos pongan. Este es el caso de este conjunto de profesionales que entre inhaladores, esteroides inhalados, o bien en sus exploraciones principales como la espirometría, tomografías o gasometrías deciden reconocer el trabajo de los mejores para evitar que todos tengamos infecciones, disneas, sibilancias, fatigas y tos. Pero sobre todo que nos quede constancia pública de que si abandonamos el tabaco casi no habrá Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Seguro.