Acudo a la cumbre organizada por Jafarco en el recinto de Ferias y Congresos de Jaén que bajo el epónimo Farmajaén ha organizado la presidenta María Jesús Oya. Los expertos, Pedro Irigoyen, José Manuel Arias de Saavedra, Antonio Mingorance, Félix Puebla, María Gador y Leandro Martínez se muestran preocupados por el papel de la distribución y el colapso en el que vivimos. Así que me mostré partidario de la reconversión de la Farmacia por una Farmacia Asistencial que pusiera acento en la atención farmacéutica, individualizada y continuada en los seguimientos terapéuticos. Una botica que pasara de fidelizar a los pacientes por la vía económica y lo hiciera, en definitiva, por la vía asistencial.En ese contexto, utilicé las matizaciones certeras del presidente de Fedifar, Antonio Abril, al contarnos que la distribución realiza en España entre dos y cuatro entregas al día a las 21.427 farmacias. Pero en la botica lo importante es lo urgente y las entregas se hacen en menos de tres horas en el 80 por ciento de los casos. El modelo capilar de la Farmacia española, pues el 87 por ciento de los ciudadanos la tienen a menos de 250 metros de su casa, permite considerar que sin el actual modelo de distribución de gama completa no existiría nuestro modelo de Farmacia.Ahora, los retrasos e impagos de las Comunidades Autónomas han propiciado que haya farmacias sin solvencia para pagar a Distribución y a unas distribuidoras sin posibilidades de soportar impagos. Cuestiones ambas que nos llevan a la búsqueda de soluciones financieras por parte de los Colegios Farmacéuticos o al riesgo del colapso.El presidente de Fedifar dice que las medidas coyunturales de recorte en Farmacia no resuelven el problema y que hay que buscar fórmulas de ahorro menos inmediatas y de más calado.