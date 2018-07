Javier Fernández-Lasquetty, Onda Cero me contó que hay mucha demagogia y que los socialistas vienen mareando la perdiz porque “son hospitales públicos, tan públicos como cualquier otro, con la diferencia de que una parte de los empleados, o todos sus empleados, no son funcionarios públicos.

La sanidad madrileña está en el punto de mira de todos los debates cuando se habla a nivel nacional. A propósito de este asunto reclamé la atención del consejero del ramo Javier Fernández-Lasquetty. En Onda Cero me contó que hay mucha demagogia y que los socialistas vienen mareando la perdiz porque “son hospitales públicos, tan públicos como cualquier otro, con la diferencia de que una parte de los empleados, o todos sus empleados, no son funcionarios públicos. Pero eso a la gente no le importa, son hospitales con los que se entra con la tarjeta sanitaria. El PSOE decía que iba a tener que utilizar la tarjeta de crédito y ya llevan tres años funcionando y nadie ha tenido que utilizar la tarjeta de crédito para nada. Eso el PSOE no puede soportar”. También aclaró el pago para la financiación pública de la Farmacia y dijo que “Madrid está al día al pago de las farmacias madrileñas de todo lo que significa los medicamentos que van por receta, es un volumen de gasto muy importante, son mil doscientos millones de euros cada año, cien millones de euros cada mes”. La política del Gobierno de Zapatero y de Rubalcaba, matizó Lasquetty en nuestro programa de Onda Cero, que a lo largo de estos años ha sido castigar en todo lo posible a Madrid. Recordemos que en los siete años de gobierno socialista no ha habido ni un euro de inversión nueva en Madrid y también ese castigo se ha notado en lo que se refiere a la financiación de la sanidad. La sanidad madrileña desde hace dos años con el nuevo sistema de financiación que diseñó el PSOE recibe mucho menos dinero, alrededor de mil millones de euros menos. Seguro.

