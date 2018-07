La industria del medicamento, aquí y ahora

Se ha producido un cambio en Farmaindustria. Ahora la Presidenta del ramo es Elvira Sanz, a la sazón la máxima responsable de Pfizer. La Secretaria General de Sanidad, Pilar Farjas, le ha ofrecido el “compromiso” del Gobierno con la innovación en Salud. Está bien y, además, estamos seguros de que la señora Sanz sabrá conducir, siempre ayudada por el equipo técnico y especializado de la Industria del Medicamento que dirige Humberto Arnés. Sin embargo, no conviene pasar por alto alguna reflexión.Los ajustes han propiciado una situación crítica para muchas empresas que ha supuesto, además la perdida de más de 8.000 puestos de trabajo directos y 20.000 indirectos.La situación invita a pensar que estamos en un punto de no retorno. Para que eso no ocurra se requiere un marco estable y predecible, sin convulsiones que afecten a su actividad.Por otra parte, el acceso a los nuevos medicamentos nos lleva a concluir que hay un alarmante retraso en las aprobaciones de precios que está afectando no solo a la industria sino también a los pacientes que no pueden acceder a los nuevos fármacos.Más aún, en las CC.AA. y en los hospitales se producen también demoras o incluso exclusiones de los nuevos medicamentos aprobados por el Ministerio de los sistemas de prescripción electrónicos y de las guías farmacoterapéuticas hospitalarias. Estas iniciativas autonómicas quiebran la equidad del SNS, al suponer autenticas barreras que impiden que los médicos puedan prescribir con normalidad.Es urgente que médicos y sus pacientes puedan acceder sin restricciones burocráticas a los medicamentos aprobados por Sanidad e incluidos en la prestación farmacéutica pública, sin más limitaciones que las que pueda establecer el propio Ministerio, como garante último del derecho de todos los ciudadanos a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria.