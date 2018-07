¿Le han diagnosticado cáncer de mama?

Expertos en Oncología y con gran bagaje de conocimientos en el ámbito del cáncer de mama se reúnen en Londres para tratar por medio de un Simposio Europeo sobre el Oncotype DX.Estamos ante un test que examina la actividad de 21 genes diferentes en el tejido de un tumor mamario. Con él se mide la probabilidad de que el cáncer reaparezca y también determina la elección terapéutica en quimioterapia. Oncotype DX permite discriminar las pacientes que no necesitan quimioterapia, aquellas que obtienen un resultado de bajo riesgo, respecto a aquellas otras en las que es necesario añadir quimioterapia porque el test indica un alto riesgo. En realidad, Oncotype no distingue qué tipo de quimioterapia es adecuado para cada paciente. Lo permite es decidir si se puede evitar la quimioterapia o no.Lo mejor de este test es que con él se abre la posibilidad de poner un tratamiento como “traje a la medida” gracias a las precisiones que ofrece después de la angustia infinita que nota una mujer cuando la diagnostican de cáncer de mama. Sabemos de esta manera que no hay dos mujeres iguales, ni tampoco lo son los cánceres que les pueden afectar, por lo que el especialista debe diseñar un plan basado en las características del tumor y factores como la edad, si es invasivo, si está diseminado y, por supuesto, si existen receptores de estrógeno y de HER2 en las células del tumor.Con Oncotype DX se abre una ventana a la precisión terapéutica y también al pronóstico futuro del proceloso mundo que se inicia en la psicología femenina cuando diagnostican a una mujer de cáncer de mama. Seguro.