Andamos felices en el grupo Antena 3 con nuestras responsabilidades sociales en beneficio de la salud de los más pequeños. “El Estirón” constata en el pragmatismo audiovisual una luz en el mejor camino de la salud pública. El libro “Obesidad” a modo de manual teórico y práctico de la doctora Vázquez, Isabel de Cos, Calvo y L. Nomdedeu, pone acento en la infancia y la adolescencia. Según los autores se desconocen por el momento las recomendaciones de actividad física adecuadas para los adolescentes con exceso ponderal. Las guías internacionales recientes recomiendan 60 minutos diarios de actividad física en los jóvenes. No existe evidencia de cuál es el programa de ejercicio más eficaz. Estudios preliminares han demostrado que la actividad relacionada con la vida diaria (pasear, no usar transportes para ir al colegio, traer y llevar, ayudar en labores de la casa, juegos no estructurados) es más eficaz que el ejercicio estructurado a la hora de favorecer el mantenimiento del peso perdido y la adquisición de un hábito de vida activo. El otro día en Onda Cero en nuestro programa “En buenas manos” pudimos trabajar a demanda de los oyentes sobre la obesidad infantil con la doctora Clotilde Vázquez y nos indicó que un exceso calórico de 50 a 100 kcal./día puede producir una ganancia ponderal de 2 a 5 kilos en un año. Por eso la epidemia de obesidad de las dos últimas décadas es probablemente el resultado de un aumento de la ingesta calorica y un descenso del ejercicio físico.Así pues Calañas, Martínez de Icaya y Vázquez concluyen que la investigación disponible sobre la reducción del sedentarismo en el control de la obesidad pediátrica es menor, pero algunos estudios han demostrado que reducir el sedentarismo es al menos tan eficaz como potenciar la actividad física. Seguro.