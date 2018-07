Don Felipe y D. Carlos

Todavía me resulta más convincente en este entramado, la postura de mi admirado presidente de Cofares, Carlos González Bosch, quien ante la Asamblea General de delegados de la cooperativa de distribución farmacéutica Cofares dijo, en un discurso consistente y con sentido de Estado, que “la financiación sanitaria no se va a sostener sin profundos cambios en sus bases y sin aumentar mucho el porcentaje de PIB al sector”.

Resulta esperanzador que Felipe González haya puesto luz en la diana sanitaria de la mano de Farmaindustria para que los analistas comprendan que los expertos sanitarios llevan más de diez años intentando ponerle el cascabel al gato. Todo lo que dijo el socialista y ex presidente del gobierno ha servido para que las reclamaciones del sector parezcan verdad cierta y no reclamaciones interesadas. Todavía me resulta más convincente en este entramado, la postura de mi admirado presidente de Cofares, Carlos González Bosch, quien ante la Asamblea General de delegados de la cooperativa de distribución farmacéutica Cofares dijo, en un discurso consistente y con sentido de Estado, que “la financiación sanitaria no se va a sostener sin profundos cambios en sus bases y sin aumentar mucho el porcentaje de PIB al sector”. Y lo dice quien distribuye uno de cada cuatro medicamentos que se dispensan en España. Alguien que se acompaña en el Consejo Rector de profesionales tan solventes como Juan Ignacio Güenechea, Juan de Guindos o el propio director de la entidad, José A. López-Arias. Porque todo en Cofares tiene métrica, ajuste y reflexión. Cosa que se debe al patrimonio administrado por ellos en beneficio de los socios, un asunto que obliga a crecer sin menoscabo de los consensos precisos y necesarios. Ya les gustaría a muchas entidades privadas con libertades mercantiles tener el músculo y la filosofía gerencial de esta distribuidora transregional. Aún así, lo mejor, es que González Bosch cuando se planta delante de un político les cuenta lo mismo al que es de derechas como de izquierdas. Porque Cofares con él solo tiene un manual de estilo. Seguro.