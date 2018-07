DOLORES Y ELECTROTERAPIA EN CASA

El dolor es el gran objetivo de la Medicina. Calmarlo es nuestro verdadero principio. Sabemos utilizar los fármacos. Sin embargo, ésta nueva formula es cómoda y sin efectos secundarios. Se trata del sistema de ElectroterapiaActiPatch que libera una corriente eléctrica pulsada, y a la vez genera un calor que apenas se aprecia, pero que penetra profundamente en la zona dañada. La asociación de ambos efectos propicia una clara mejoría del dolor, la rigidez y la impotencia funcional.Cuando aparece dolor o la inflamación el nuevo y asequible aparato es muy sencillo y cómodo de utilizar en cualquier momento del día. Pero hay que tener en cuenta que se debe elegir el dispositivo adecuado para cada tipo de dolor; rodilla, espalda, hombro, codo y muñeca o pie y aplicarlo directamente sobre la zona lesionada. Pero para eso está la Oficina de Farmacia, en donde el farmacéutico que le corresponda podrá indicarle el modelo más adecuado para sus dolencias.Los tratamientos utilizados habitualmente y basados en el frío o en el calor, ofrecen un alivio temporal del dolor pero no resuelven la inflamación.Ahora gracias a este nuevo sistema las personas con dolor pueden beneficiarse de la Electroterapia en su propio domicilio, con un dispositivo personal, que puede llevar puesto en cualquier momento del día, sin necesidad de un técnico para aplicarlo y con garantía de seguridad.Con todo hay que tener en cuenta que es mejor que las mujeres embarazadas o que tienen planificado quedarse encinta no lo utilicen. También tenemos que considerar que resulta positivo que no tenga interacciones ni entrañe riesgos en el caso de tratamientos prolongados con elevadas dosis de fármacos analgésicos. Si bien, los expertos consultados aconsejan que no debe ser utilizado por personas que lleven marcapasos, desfibriladores, neuroestimuladores o cualquier otro tipo de implante metálico o médico-activo en el área de aplicación. Ha nacido con ActiPatch la Electroterapia “en casa”. Seguro.