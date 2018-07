Las claves de la vida en pareja

Los doctores Olga Córdoba e Iñaki Vázquez, Psiquiatras del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y terapeutas de familia, son autores de ‘YSINEMBARGOTEQUIERO’, obra en la que muestran las claves para una vida en pareja. Según el Dr. Vázquez, los ingredientes necesarios para que esa vida compartida sea positiva son "la ternura, el cariño, el afecto... Debemos trabajar con ellos, para una buena vida sexual”, a lo que la Dra. Córdoba añade “la comunicación, dedicarle esfuerzo diariamente e intentar tener una vida sexual satisfactoria”.En el libro hacen referencia al 'saco de las cuentas pendientes', es decir, conflictos no resueltos, que a veces reaparecen en momentos de crisis, y en discusiones. "Salen los trapos sucios", matiza la Dra. Córdoba, quien aconseja "hablar día a día, resolverlo, para que no se acumulen”.En cuanto a las crisis de pareja, los autores indican que son más frecuentes en las vacaciones de verano y en Navidad, es decir, cuando las parejas pasan más tiempo juntos. "Se unen también las familias, que son, a veces, motivo de conflictos”, subraya el Dr. Vázquez, quien señala la falta de comunicación, los problemas con los hijos y la vida sexual como los motivos más frecuentes de crisis. "El sexo es el termómetro de la pareja”, manifiesta.Hacen hincapié en tres puntos clave: no hay un prototipo de pareja ideal, "la pareja ideal de cada uno es la que te hace feliz a ti”; si existe un problema en la pareja hay que intentar resolverlo juntos, pero si los problemas se repiten y no encuentran soluciones, se debe consultar a los especialistas para mejorar los conflictos de pareja; y por último, la pareja debe ser consciente de que "no hay que tirar la toalla", porque "la pareja es un trabajo del día a día". Seguro.