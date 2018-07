Conviene en este tiempo de la historia recordar a Pitágoras cuando decía que hay que cultivar con detalle la ciencia de los números, pues “nuestros crímenes” no son sino errores de cálculo. Eso es lo que ha hecho el presidente de Asisa, Francisco Ivorra, quien junto a su lugar teniente, Enrique de Porres, presenta este año en Cádiz unos resultados que superan por primera vez en su historia los mil millones de euros de facturación en el año 2011. No crean que me impresiona la magnitud de la cifra. Lo que quiero poner en valor es cómo la facturación de las clínicas y hospitales continúa aumentando a un ritmo estable y la manera en que estos resultados positivos se culminan con el mantenimiento de una filosofía de marco legal cooperativo que no deja de ser un hecho que le impide adquirir las velocidades económicas de las sociedades anónimas o limitadas. Porque en Asisa, propiedad del conjunto de los médicos, se gestiona con una filosofía matizada siempre por sus Consejos y Asambleas.Tampoco podemos olvidar que siguen prestando asistencia sanitaria a 700.000 asegurados de las Mutualidades, Muface, Isfas y Mugeju. Además participa en la gestión sanitaria por concesión pública en las comunidades de Valencia y Madrid.A nadie se le oculta que los ingresos obtenidos por primas ha aumentado un cuatro por ciento y que los hombres de Ivorra han hecho un importante esfuerzo en la captación de pólizas colectivas. Todo ese conjunto de acciones les lleva ya a acercarse a los millón y setecientos mil asegurados. Puestas así las cosas conviene felicitar a la “unidad de gestión” del conjunto de Asisa que no es otra que el sustento que otorgan cada uno de los médicos en su trabajo diario. Seguro.