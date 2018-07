Un apóstol de la discapacidad

El homenajeado habló de un compromiso sentido y permanente pues lo cierto es que Sánchez Fierro como dijo Ana Pastor, ministra con la que ha trabajado en su etapa sanitaria y también de partido, es “el premio más merecido que he visto nunca. Es el premio a la lealtad. Es el premio al trabajo. Y es el premio a la capacidad a favor de la discapacidad. Te doy mi más sincera felicitación, Julio. Felicitación y agradecimiento. He vivido muy de cerca tu trabajo. He tenido la gran oportunidad de tenerte como colaborador y como amigo. Hemos tenido empatía y entendimiento. Y siempre me ha gustado de ti que querías saber más, conocer más”. También Pastor matizó la inteligencia y el gran conocimiento que atesoraba el homenajeado para decir que estas cualidades eran fundamentales cuando se habla de servidores públicos.Ana Mato, destacó que “tanto en el ámbito privado como en su dedicación al servicio público desde sus diferentes responsabilidades, ha sido siempre un motor de impulso. Y ha jugado un papel fundamental para consolidar nuestro apoyo a reivindicaciones tan importantes como puede ser el patrimonio socialmente protegido, que trabajamos también con Juanjo Matari. La accesibilidad universal, la educación y la formación o la protección del lenguaje de signos”.Ana Mato matizó que también hay que crear empleo y en ese Plan de Empleo hay que incluir el trabajo a personas con discapacidad y concluyó que “antes de finalizar el año aprobaremos la nueva Ley General de Discapacidad que refundirá toda la normativa actualmente existente. Y también aprobaremos en las próximas semanas el nuevo Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad. Que como digo, verá la luz en las próximas semanas”.Y así con un auditorio repleto de responsables políticos del sector sanitario y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representan, nada menos que el 10 por ciento de la población se hizo honor al más “bergogliano de los sanitarios”, Julio Sánchez Fierro. Seguro.