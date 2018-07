Alfonso Alonso "Tiene la palabra"

Después de la presencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en el programa de Carlos Herrera de Onda Cero, pude estar un rato a solas con los más próximos de su equipo y compartir esta nueva etapa que se abre en su carrera política y ahora también sanitaria. Alfonso Alonso demostró un temple fuera de lo común para afrontar esta nueva etapa en su carrera. Lo primero que me impresionó fue su templanza y seguridad. En segundo lugar me pareció extraordinaria la tranquilidad que tiene por respeto y admiración a su nuevo Secretario General, Rubén Moreno, del que matiza con precisión un innumerable cúmulo de cualidades. Todo parece indicar que Moreno estará en la sala de máquinas para que el barco siga el rumbo más adecuado para los intereses de la acción de Gobierno y el camino tanto personal como público y político de Alonso siga su línea de eficacia y solvencia.Con todo voy a hacerles una entrega de las anotaciones que pude tomar escuchándole con Herrera y en el posterior café privado.Defendió la necesidad de trabajar "desde el diálogo, el consenso, el sentido común y la búsqueda de las mejores soluciones" para que la sanidad española siga siendo "de las mejores del mundo"."No hemos venido a la política a encarnar prejuicios sino valores, los que tiene la ciudadanía española, el valor de la solidaridad, el del esfuerzo y la capacidad de superación que ha demostrado a lo largo de esta crisis".Alfonso Alonso tiene la intención de alcanzar un pacto con los pacientes y ha asegurado que va a desarrollar el acuerdo logrado, en julio de 2013, con los médicos y enfermeros.El paciente es el "centro del sistema", por lo que ha avisado que, en este aspecto, hay "mucho campo" para hacer. "Mis prioridades son el desarrollo de los pactos que hay con los profesionales y dar protagonismo al paciente como centro del sistema”."Muy pronto" se van a presentar "novedades" para garantizar el gasto farmacéutico en el futuro, así como la renovación tecnológica y la incorporación de innovaciones farmacéuticas. En eso estamos trabajando y habrá novedades importantes en ese sentido".“Es extraordinario que un país como España en la situación en la que estaba, tuviera la capacidad de pagar las facturas pendientes. Eso sí uno lo piensa es verdaderamente sorprendente. El país estaba prácticamente en quiebra. Y sin embrago, se consideró que era absolutamente imprescindible poder buscar recursos para garantizar el pago de los proveedores de la sanidad pública. Porque eso era lo que podía hacer que esto no desmoronara en esa situación dramática en la que vivimos. Por tanto, ésas han sido las fórmulas. Y ahora lo que estamos es en trabajar para nuevas medidas de sostenibilidad a futuro. Y creo que sobre eso va a haber novedades muy pronto. Sobre todo para garantizar el gasto farmacéutico a futuro y la posibilidad de seguir avanzando en la renovación tecnológica, en la incorporación de innovaciones farmacéuticas. En eso se está trabajando y va a haber novedades en ese sentido importantes”.Entre los principales objetivos, el Ministro ha resaltado la necesidad de mantener la equidad del sistema y avanzar en la sanidad digital, la medicina personalizada, el desarrollo del espacio sociosanitario y en los acuerdos alcanzados con médicos y enfermeros, con quienes "hay pactos todavía por desarrollar y llenar de contenido. Hay que situar de verdad al paciente en el eje del sistema sobre el que funciona la sanidad española, que es un pilar fundamental del Estado de Bienestar”.Ahora bien, el nuevo Ministro ha reconocido que "no es una política de un año" aunque comentó que su departamento ya está trabajando en nuevas medidas de sostenibilidad de cara al futuro. Seguro.