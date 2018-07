La alergia respiratoria, rinitis y asma, afecta a una cuarta parte de la población en los países desarrollados y es una de las causas más frecuentes de consulta médica. Lo que quieren los pacientes de su médico es que les prescriba el mejor tratamiento. Es decir, buscan el alivio rápido de los síntomas con efecto de larga duración. Sabemos que la bilastina, el antihistamínico de última generación de Faes, viene a mejorar la calidad de vida de aquellas personas afectadas de la más común de las patologías alérgicas, la rinitis alérgica y la urticaria.Durante el transcurso de nuestro espacio radiofónico en Onda Cero, el doctor Juan Sopena, director del IMDE, indicó que en este campo, el de la urticaria, "la bilastina tiene una gran seguridad desde el punto de vista cardíaco y por lo tanto es muy útil para personas que puedan padecer alguna enfermedad del corazón. Tiene la ventaja de que no es sedante y por lo tanto no aumentan los riesgos de accidentes de tráfico en los conductores alérgicos. Además posee otra cualidad, que se elimina a través del hígado. Sabemos que está dando muy buenos resultados tanto en rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, como en la urticaria, que se manifiesta en la piel”. Precisamente Faes Farma venderá su antihistamínico bilastina en Brasil a través de la compañía Takeda Nycomed. De este modo, la corporación vizcaína continúa su apuesta por las nuevas licencias y las exportaciones del fármaco. No me extraña, después de diez años de investigación, el dossier de registro de bilastina fue presentado con un dossier que se compone de 213 Volúmenes, y comprende 74 estudios de farmacología, 30 estudios de toxicología, 12 estudios en biomateriales humanos y 26 estudios clínicos. Seguro.