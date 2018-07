Se han reunido los cirujanos del ámbito plástico, reparador y estético. Han intercambiado experiencias científicas y debates profesionales sobre los últimos avances y los problemas con los que se enfrentan en este momento de la historia. Han sido días de trabajo consistente y de aprendizajes interesantes.Uno de los asuntos más debatidos por los ciudadanos ha sido el de las prótesis mamarias. En un comunicado de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), el Dr. Jauma Masià, ha dicho que “actualmente podemos afirmar que los implantes mamarios son totalmente seguros. Los estándares y métodos de fabricación son muy exigentes, y la tecnología utilizada muy avanzada”. En cuanto a la duración de las prótesis, no existe un tiempo exacto que lo determine, puesto que depende de cada caso particular y de la paciente, aunque la media se sitúa entre los 10 y 15 años.En el Congreso Nacional de la SECPRE trataron muchos temas que van desde la cirugía del linfedema o lipofilling, hasta cirugías de reasignación sexual. Se abordaron técnicas tan diferentes como la rinoplastia o las alternativas en aumento y reconstrucción mamaria. Pero lo que a mí me interesa de verdad es lo que preocupa al conjunto de los ciudadanos, me refiero al intrusismo profesional y los actos ilegales. No puede ser que andemos a ciegas en asuntos tan sustantivos como el caer en manos indiscriminadas y con grandes posibilidades de mala praxis y que, en cambio, sepamos cuando un restaurante tiene una estrella Michelín o un Hotel que categoría ostenta. Es preciso con urgencia aportar una especie de sello, certificado o distintivo de calidad asistencial que garantice la atención a los ciudadanos cuando la necesidad especializada en el ámbito de la Cirugía Plástica, Reparadora o Estética se haga fuera del marco del Sistema Sanitario Público.