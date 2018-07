En un futuro no muy lejano los hospitales van a ampliar su enfoque. “Ya no serán para acoger a los pacientes, sino también a los ‘no pacientes’. En ellos se atenderá, diagnosticará y tratará a los enfermos, pero también se trabajará en prevención y educación. El hospital se convertirá en un centro integral de cuidado de la salud”, asegura Fernández-Valmayor.

El Director General de IDCsalud, Adolfo Fdez.-Valmayor, señala en una entrevista en La Razón que “la telemedicina pasará de ser un servicio incipiente a una rutina”.

Según explicó, la búsqueda de la excelencia en la asistencia clínica y la gestión eficiente son los dos pilares sobre los que se sustenta su trabajo. Tras recibir el certificado de reconocimiento de excelencia a los sistemas de gestión de IDCsalud, destaca que lo que está marcando la diferencia en el grupo la política activa de mejora continua y de seguridad del paciente. Además, subraya, “hemos establecido una sistemática de evaluación y revisión interna que permite comprobar la adecuada gestión de los procesos”.

El Director General de IDCsalud explica en La Razón que están realizando cambios e incorporando constantemente nuevas técnicas y tecnologías. Pero la instauración de prácticas de “Medicina apropiada” o “Right Care” es un gran paso en el trabajo en pro de la calidad y seguridad en la asistencia. También, dice, la puesta en marcha de consultas de telemedicina o la posibilidad de compartir historias clínicas conjuntas entre atención primaria y especializada están suponiendo una mejora a nivel de procesos y, sobre todo, de la atención que se presta al paciente.

Partiendo de la base de que el paciente está en el centro del sistema, dice, en IDCsalud han apostado por modificar los procesos de gestión para hacer una revolución en los servicios que recibe. Como ejemplo, Fernández-Valmayor, expone la creación de unidades transversales en las que la superespecialización de los profesionales sanitarios, como en cirugía o en oncología, se traduce en garantía para el paciente. Así como el trabajo en red para aprovechar tanto los conocimientos de los profesionales sanitarios como los equipamientos de última generación, lo que redunda en mejor calidad para nuestros pacientes y en un ahorro de costes.

Por último, Fernández-Valmayor considera que la sanidad en España es una historia de éxito y a ello ha contribuido el sector sanitario privado como colaborador al desarrollo y sostenibilidad desde el principio. No obstante, matiza, es preciso seguir buscando fórmulas que permitan gestionar mejor el gasto sanitario para que no crezca de forma indefinida. Las Administraciones Públicas, subraya, “saben que tienen el compromiso y toda la disposición de las empresas sanitarias privadas como IDCsalud para participar en el diseño del modelo sanitario del futuro y ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad española”.