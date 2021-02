Especialistas indican como tratar los síntomas catarrales asociados al coronavirus

Los síntomas catarrales leves asociados al coronavirus como con la mucosidad, el dolor de garganta, la cefalea, el malestar general, la febrícula o sensación distérmica, las mialgias, perdida de olfato y gusto pueden ser tratados con paracetamol o ibuprofeno para la fiebre, antitusígenos para la tos, rehidratación oral y descongestivos tal y como indica el doctor Jose Luis Lasaga, jefe del servicio de urgencias de Quirónsalud Alicante.

El doctor Lasaga aconseja acudir urgencias o ponerse en contacto de manera telemática con el centro hospitalario cuando la fiebre se sitúe por encima de 37.7ºC, sintamos obnubilación o mareo, sensación de falta de aire o debilidad extrema, así como el dolor torácico que incrementa con la respiración profunda. “Debemos acudir solos a los servicios de urgencias en la medida de lo posible, pues el control de aforos y el control de transmisibilidad son muy importantes en estos momentos de la pandemia”, aconseja.

La doctora Mayte Resta, jefa del servicio de urgencias de Quironsalud Valencia advierte además que, “aunque los pacientes asintomáticos o con síntomasleves puedan tener una carga viral menor, que no siempre es así, no dejan de ser contagiosos para su entorno e insta a extremar las precauciones y no dejarse llevar por la falsa sensación levedad“.

Como afirma la doctora Resta, “la sintomatología que presenta un paciente puede variar según el tiempo de evolución y condicionantes intrínsecos al virus y al paciente y advierte que, “los síntomas que aparecen, no se relacionan directamente con la carga viral y la capacidad de transmisibilidad del virus, mucho más alta en fases iniciales del contagio independientemente de los síntomas desarrollados.”