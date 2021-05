Entrevista al Dr. Bartolomé Beltrán, Premio SEN Enfermedades Neurológicas 2019 por su labor social

El Dr. Bartolomé Beltrán ha sido galardonado por la Sociedad Española de Neurología con el Premio SEN Enfermedades Neurológicas, como reconocimiento a su enorme contribución en la promoción social de las enfermedades neurológicas.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Valladolid y especialista en toco-ginecología por la Universidad Complutense de Madrid, es de sobra conocida su amplia tarea de producción informativa y de divulgación en programas de prensa, radio y televisión sobre salud y ciencias bio-médicas, en espacios que han sido y siguen siendo pioneros.

El Dr. Bartolomé Beltrán es en la actualidad Director de Prevención y Servicios Médicos de Antena 3 y Onda Cero. Y, desde 2005 dirige y presenta el programa de salud y calidad de vida ¿Qué me pasa doctor?, que se comenzó a emitir en Antena Nova para posteriormente trasladarlo también a La Sexta: un espacio se ha convertido en un programa de referencia y que goza de un gran éxito de audiencia. Además, también colabora como editorialista y columnista en diversos medios, tanto generales como sanitarios y farmacéuticos.

“La SEN ha otorgado este Premio al Dr. Bartolomé Beltrán, como reconocimiento a su querencia por tratar problemas neurológicos en sus programas de radio y TV, por su rigor y esmero, y por ayudar a divulgar la importancia de las enfermedades neurológicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento”, comentaba el Dr. José Miguel Láinez, Presidente de la Sociedad Española de Neurología. Y es que, los Premios SEN representan el reconocimiento de esta sociedad científica y de los neurólogos españoles a aquellas personas y/o entidades que han contribuido tanto al desarrollo científico como a la promoción social de las enfermedades neurológicas.

¿Qué supone para usted haber recibido el Premio SEN Enfermedades Neurológicas de este año?

Una gran satisfacción con el trabajo de mi equipo con el que hemos conseguido dar visibilidad a patologías y enfermedades difíciles de diagnosticar y tratar.

La SEN le ha premiado por su rigor y esmero a la hora de divulgar la importancia de las enfermedades neurológicas, su prevención, diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo se animó a dar el salto desde la Medicina al Periodismo? ¿Veía necesario involucrase en la divulgación de la salud desde otros ámbitos que no fuera la propia atención sanitaria?

Quiero dejar claro que no soy periodista. Soy un médico, ginecólogo, que hace 30 años fue el primer asesor médico de la prensa escrita nacional. Después vino la radio y finalmente la televisión, y en ese último tránsito decidí trasladar el ejercicio de la medicina a Atresmedia, como Director de los Servicios Médicos, en donde llevo, desde que se fundó la cadena. Al tiempo, me pidieron que hiciera programas de televisión, y así llevo 31 años. En la radio, llevo casi 20 mil horas en directo y en la televisión alrededor de ocho mil horas. Es posible, según los datos que hay, que sea el médico, comunicador, con más experiencia de Europa. Mi estudio permanente ha sido la medicina y los enfermos y siempre he puesto en valor a los compañeros que más podían saber para trasladar su conocimiento de la medicina al gran público y es cierto que hemos tenido siempre una predilección por la Neurología pero también por la Oncología, Dermatología y Oftalmología.

Usted tiene una larguísima trayectoria como comunicador en salud. Desde sus inicios como comunicador hasta la actualidad, ¿cree que ha mejorado el conocimiento de la población sobre aspectos tan importantes como la prevención de las distintas enfermedades? ¿A qué cree que es debido?

El nivel cultural de la población también se mide por el conocimiento de salud de sus habitantes. Curar a veces es fácil, o incluso dificultoso, pero la prevención es el reto constante y permanente que tenemos.

Y respecto al conocimiento de la población en general sobre las enfermedades neurológicas, ¿cree que también ha mejorado en los últimos años? Y ¿en qué se debería mejorar?

Quiero que sepan los neurólogos españoles que su sociedad científica y los medios que utiliza son perfectos. Y lo que les pediría es que no se corten cuando tengan alguna información útil para la población si no que más bien sigan los trámites adecuados para ponerlo en conocimiento de su gabinete de prensa.

¿Qué consejos daría a los neurólogos españoles para ayudar a divulgar la importancia de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neurológicas?

Dijo John Fitzgerald Kennedy que la fuerza y vitalidad de un país se mide por la salud de sus habitantes. En consecuencia, deberían entender que la única manera de vencer a informaciones equivocadas digitales consiste en precisamente, ocupar ese espacio por parte de los profesionales de la medicina, porque la mirada médica debe ser la que mira el cuerpo sin prisas, con fijeza, un esfuerzo de entendimiento crítico de lo que sucede en la parte externa e interna de nuestra anatomía, sin olvidar el comportamiento personal. Todo lo que no sea divulgar el conocimiento ortodoxo acaba en las dudas y en los errores. No olviden que la bata, ser médico, siempre da autoridad moral, y tengan en cuenta que el conocimiento actual de la medicina es 30 veces superior al de años atrás, pero los métodos docentes auténticos no han cambiado.

Algo más que quiera añadir…

Quiero añadir que todos en nuestro trabajo debemos descubrir la pasión, la pasión que lo cambia todo, como dijo Ken Robinson en su libro ‘El Elemento’, porque la salud es nuestra primera libertad.