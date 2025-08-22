Lo contó la radio - 'El Tributo a la radio' (22.08.2025)

En plena crisis del coronavirus, Más de uno de Onda Cero se transformó en un acto de celebración colectiva: un Tributo a la radio que recordó por qué este medio sigue siendo esencial. Desde el Estudio 1, Carlos Alsina conectó en directo con programas de otras emisoras —Àngels Barceló en la SER, Carlos Herrera en la COPE y Pepa Fernández en RNE— para compartir memorias íntimas y momentos inolvidables con colegas de la profesión.

Durante el especial, desfilaron figuras clave como Luis del Olmo, Julio César Iglesias, Julia Otero, el señor Casamajor (Javier Sardá), Marco Antonio (Juan Carlos Ortega), Cándida (Guillermo Fesser), Gomaespuma, Gemma Nierga, Carlos Pumares, Pepe Domingo Castaño, Luis Herrero, Andrés Aberasturi, Juan Ramón Lucas, María Teresa Campos, Carles Francino… una constelación de voces que han trazado la historia del medio.

El programa se llenó de confesiones poderosas y personales: Iñaki Gabilondo recordó “el recuerdo más intenso” de su carrera durante una entrevista con una madre cuyo hijo, en muerte cerebral, recuperó la vida.Nieves Herrero rememoró cómo, justo cuando operaban a su madre el 11-M y se produjo la tragedia, su progenitora le impulsó a “ir a contarlo”. Paco González confesó que su gran oportunidad llegó en el Carrusel cuando el titular se fue a una boda y Él tuvo que narrar la tragedia de Hillsborough.Carlos Herrera agradeció la generosidad de Luis del Olmo: “Luis me dio la alternativa”.

María Teresa Campos evocó sus inicios en la radio a los 15 años: “La radio ha sido todo para mí en mi vida”. Juan Ramón Lucas resaltó esa “temperatura” tan humana que distingue a la radio.Carles Francino subrayó su efecto balsámico: “La radio acompaña y en estos días está teniendo un efecto balsámico".

La redacción se convirtió en un lugar cargado de emoción, pero también de humor, memoria y gratitud hacia aquellos que durante años pusieron voz al micrófono y al corazón de los oyentes. Una mañana en la que la radio demostró, una vez más, que su poder no está solo en informar, sino en emocionar y acompañar.