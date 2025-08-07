CON DIEGO FORTEA

Lo contó la radio - Con Piluca Íñigo

La comunicadora Piluca Íñigo repasa en esta entrevista su relación con la radio desde la infancia, partiendo de sus primeros recuerdos como oyente hasta su paso por Punto Radio y su trabajo en su videopodcast The Chit Chat Club. Piluca comparte vivencias, voces que marcaron su trayectoria — como Luis del Olmo o Carlos Herrera — y recuerdos familiares cargados de nostalgia y humor. Una conversación en la que también descubrimos cómo heredó la pasión por el lenguaje y la comunicación de su padre, con quien compartió micrófono, vocación y legado sonoro.

Diego Fortea

Madrid |

En esta entrevista, Piluca Íñigo abre su archivo personal y emocional para recorrer una vida entre micrófonos, oyentes y recuerdos compartidos con su padre, el inolvidable José María Íñigo. Aunque quiso ser bailarina, acabó dedicándose al periodismo y, sobre todo, a ese territorio en el que se siente más cómoda: la radio.

Desde su primer contacto con el medio como oyente hasta sus inicios profesionales en Cinco Lunas en Punto Radio, Piluca repasa su trayectoria con humor y cercanía. Recuerda cómo aprendió a trasnochar, a cuidar el vocabulario y a pulir el tono hasta que sus amigos le dijeron: “Cuando cuentas algo, ya se te pone voz de radio”.

La entrevista también recorre momentos clave de su vida profesional y personal, como el cierre de Punto Radio en 2013, que vivió desde dentro, o los proyectos que compartió con su padre, tanto en No es un día cualquiera como en Libertad FM, donde coincidieron con José Ramón Pardo y su hija, Laura Pardo.

Piluca reivindica el valor del lenguaje, como hacía su padre en la sección “Hablemos español, leches”, y reflexiona sobre la herencia recibida y el arte de entrevistar, que ahora pone en práctica en su propio videopodcast, The Chit Chat Club.

