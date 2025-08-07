Lo contó la radio - Con Piluca Íñigo

En esta entrevista, Piluca Íñigo abre su archivo personal y emocional para recorrer una vida entre micrófonos, oyentes y recuerdos compartidos con su padre, el inolvidable José María Íñigo. Aunque quiso ser bailarina, acabó dedicándose al periodismo y, sobre todo, a ese territorio en el que se siente más cómoda: la radio.

Desde su primer contacto con el medio como oyente hasta sus inicios profesionales en Cinco Lunas en Punto Radio, Piluca repasa su trayectoria con humor y cercanía. Recuerda cómo aprendió a trasnochar, a cuidar el vocabulario y a pulir el tono hasta que sus amigos le dijeron: “Cuando cuentas algo, ya se te pone voz de radio”.

La entrevista también recorre momentos clave de su vida profesional y personal, como el cierre de Punto Radio en 2013, que vivió desde dentro, o los proyectos que compartió con su padre, tanto en No es un día cualquiera como en Libertad FM, donde coincidieron con José Ramón Pardo y su hija, Laura Pardo.

Piluca reivindica el valor del lenguaje, como hacía su padre en la sección “Hablemos español, leches”, y reflexiona sobre la herencia recibida y el arte de entrevistar, que ahora pone en práctica en su propio videopodcast, The Chit Chat Club.