CON DIEGO FORTEA

Lo contó la radio - Con Mario Viciosa (15.08.2025)

En Lo contó la radio nos sumergimos en el universo sonoro de Mario Viciosa, periodista, realizador y guardián de un archivo único de jingles, sintonías e indicativos que forman parte de la memoria radiofónica española.

Diego Fortea

Madrid

Mario Viciosa, colaborador de Por fin en Onda Cero con su sección Onda Retro, lleva años coleccionando anuncios, sintonías, indicativos y jingles de la radio que han marcado generaciones. En esta conversación comparte algunas de esas joyas, como las aperturas grandilocuentes de Directamente Encarna, la icónica sintonía de Viva la gente en Antena 3 de Radio o los jingles corporativos de Onda Cero, obra de compositores como Manuel Pacho o Rafael Beltrán. Y, para él, el mejor de todos: el jingle de M80 creado por Moonworks, capaz de adaptarse a estilos tan distintos como Madonna o los Village People.

El repaso incluye rarezas como los pitos de Radio Reloj, las señales horarias que marcaron época, y melodías que se convirtieron en auténticas marcas de programas: Supergarcía con Love Song de Simple Minds, La Ventana con Nouveau Tango, Gomaespuma con La marcha del saltamontes, La Rosa de los Vientos con El inglés que subió una colina, o el universo sonoro con saxo que Julia Otero convirtió en su sello en La Radio de Julia.

