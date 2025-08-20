Lo contó la radio - Con Juan Muñoz (20.08.2025)

Juan Muñoz creció en un edificio lleno de personajes que parecían salidos de un guion cómico: vecinos que se colaban en casa al olor de las patatas, una hippie que se cambiaba en el ascensor y hasta una profesora que había dado clases de canto a Montserrat Caballé. Entre esa fauna de barrio y sus primeras imitaciones en la tómbola de la feria, se fue forjando el humorista.

Desde niño tuvo claro que lo suyo era hacer reír. Inventaba nombres artísticos, dibujaba carteles para sus “primeros espectáculos” y, con un Cinexin en la mano, ya jugaba a poner voces y hasta la música con la boca. Su formación continuó en el Institut del Teatre de Barcelona y en emisoras como Radio Miramar, donde empezó a foguearse como imitador.

Durante el servicio militar en Zaragoza conoció a quien sería su inseparable compañero: un tal José Mota, “otro que ponía voces”. Juntos vinieron a Madrid y comenzaron a actuar en salas como Martinica o Caribiana, donde ya grandes profesionales de la televisión como Pilar Miró o Hugo Stuven se fijaron en ellos. La radio fue el siguiente paso: colaboraron en Protagonistas con Luis del Olmo, en La Bisagra de Xavier Sardà y en Viva la gente divertida, con José Antonio Plaza.

El gran salto llegó el 31 de octubre de 1989, cuando debutaron en televisión con Pero, ¿esto qué es?, de Hugo Stuven, homenajeando precisamente a la radio con un número en el que interpretaban a todos los colaboradores de una emisora imaginaria. A partir de ahí, Cruz y Raya se consolidó como uno de los dúos humorísticos más influyentes de nuestro país, llevando a la pequeña pantalla y a los escenarios un humor fresco y popular que nació, como cuenta Juan, de las calles, la radio y la observación cotidiana.