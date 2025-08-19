Lo contó la radio - Con José María García (19.08.2025)

Ya se han hecho amplísimos homenajes y documentales sobre la figura de José María García (el podcast Saludos Cordiales de Pablo Juanarena en Radio Marca o el documental Supergarcía en Movistar +, por ejemplo), pero en este programa también apetecía dedicarle un espacio para entrevistarle y extraer sonidos del archivo sonoro.

García, proveniente del diario Pueblo, se encargó de la información deportiva de Hora 25, en la Cadena SER, un programa creado por su referente Manuel Martín Ferrand. Estando en este informativo tomó la iniciativa de trasladarse con una unidad móvil al Congreso de los Diputados la famosa noche del golpe de Estado del 23-F. Tras salir de la SER por sus críticas al ministro Pío Cabanillas, fue contratado por 500 millones de pesetas anuales en Antena 3 de Radio para levantar la que sería la locomotora de la cadena: Supergarcía en la Hora Cero, que terminaría siendo un gran reclamo de audiencia y de publicidad, hasta el punto de situar a la emisora en el primer puesto dentro del Estudio General de Medios en 1992. Después del desembarco de PRISA, que adquirió Antena 3 de Radio, José María García se llevó su programa a la Cadena COPE, un periodo en el que tendría que lidiar con la fuerte competencia del recién llegado José Ramón de la Morena (El Transistor) a las noches de la Cadena SER. Para poder construir un conglomerado de medios que pudiera ejercer la misma fuerza mediática que PRISA, García se convirtió en Jefe de Deportes de Admira Sport, que agrupaba medios como Vía Digital, Antena 3 Televisión y Onda Cero, donde comenzaría a conducir de nuevo Supergarcía. El proyecto no salió como esperaba, y por eso decidió marcharse de la radio en abril de 2002, sin despedirse de sus oyentes.