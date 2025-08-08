Lo contó la radio - Con Iñaki Gabilondo (08.08.2025)

Iñaki Gabilondo repasa en Lo contó la radio su histórica relación profesional —y personal— con Luis del Olmo, con quien compartió y protagonizó la edad dorada de la radio en España.

El veterano periodista reflexiona sobre los inicios de Protagonistas como espacio que se fue transformando poco a poco en herramienta informativa frente a la censura del franquismo, y sobre cómo los profesionales de su generación percibieron los primeros síntomas de apertura. Rememora el fichaje de Del Olmo por la COPE y la creación de Hoy por Hoy como respuesta directa para competir desde la SER.

Pese a la rivalidad, Gabilondo destaca la complicidad y el respeto mutuo que siempre hubo entre ambos, recordando momentos únicos como la conexión simultánea entre COPE y SER en 1986 o la emotiva emisión desde el Teatro Cine Novedades con motivo del 70 aniversario de Radio Barcelona.

Gabilondo también revive con emoción el gesto de Luis al interceder por él ante el presidente Aznar en una entrevista histórica, y reflexiona sobre las diferencias entre ambos estilos radiofónicos, el modo en que vivieron y contaron el 11M, y el vínculo inquebrantable entre la radio y sus vidas, incluso tras la retirada.

Una entrevista para entender la evolución del periodismo radiofónico a través de dos de sus voces más influyentes, contada por uno de sus protagonistas más lúcidos y queridos.