Lo contó la radio - 'Especial voces debutantes' (27.08.2025)

La radio ha sido escuela para muchos de los comunicadores y artistas más reconocidos de nuestro país. En este especial de Lo contó la radio escuchamos cómo sonaban algunos de ellos en sus inicios, cuando todavía eran aprendices de un oficio que más tarde dominarían.

El viaje arranca con un joven Carlos Alsina en su primer informativo en Onda Cero y con Julia Otero, que ya despuntaba en 1985 en Radio Miramar. También descubrimos a un primerizo Carlos Herrera junto a José Manuel Parada con Caperucita y el lobo, y al veinteañero Rafa Latorre en la COPE, antes de convertirse en una de las voces principales de Onda Cero.

Entre los archivos rescatados, suenan las primeras menciones publicitarias de Begoña Gómez de la Fuente —interrumpidas por las bromas de El Jardín de los bonsáis—, un Pablo Motos al frente de Protagonistas Valencia en 1994, o Javier Ruiz Taboada conduciendo La música de tu vida.

El repaso se completa con voces históricas de la radio musical como Pepe Domingo Castaño en 1974, José María Íñigo o Constantino Romero en Radio Young y Trotadiscos. Y no falta el humor de Juan Carlos Ortega en sus primeras imitaciones en Radio Gracia.

El especial también recuerda a rostros televisivos que se curtieron en la radio: Ana Rosa Quintana como reportera en Protagonistas, María Teresa Campos en Hoy por Hoy o el motorista Ángel Nieto entrevistado por niños en Protagonistas en la Escuela. Además, rescata entrevistas históricas como la de Salvador Dalí con Bobby Deglané en 1955, o a artistas debutantes como Toni Acosta, Raphael en su Raphael Show de 1973 y una jovencísima Rosalía en Más de uno, en 2017.

El broche lo pone el propio conductor del programa, que se atreve a mostrar sus primeras grabaciones universitarias junto al humorista Pedro Reyes. Porque todos, alguna vez, fuimos debutantes.