Lo contó la radio - 'Especial oyentes' (26.08.2025)

La radio no tendría sentido sin sus oyentes. Por eso este especial de Lo contó la radio repasa algunas de las llamadas más inolvidables que han pasado por antena. Entre ellas, el legendario corte de Carlos Pumares en Radio Voz con el doctor Pérez León, cuando una oyente gallega preguntó por un producto adelgazante y la charla se convirtió en un enredo que todavía hoy circula como una joya del humor involuntario.

También recordamos Viva la gente que pregunta, en Antena 3 Radio, donde los oyentes entrevistaban directamente a invitados como Pedro Almodóvar en plena promoción de Átame. Y, más recientes, los Fósforos de Carlos Herrera en Onda Cero, con Araceli desatando carcajadas al contar cómo le afectó leer 50 sombras de Grey.

Los niños también tuvieron su espacio, como en la sección Solos en casa de La Radio de Julia en 1992, o en el concurso Viva la gente del cole en 1988. Y no faltan las tertulias políticas de Protagonistas, donde Luis del Olmo daba rienda suelta a la opinión de los oyentes, a veces con debates encendidos.

Entre los momentos más curiosos destacan las llamadas accidentadas en Protagonistas, como el oyente que se quedó en blanco en el contestador o el inolvidable “señor del pene hinchable”, que en 1985 relató en antena su experiencia tras el primer trasplante de pene en España. Luis del Olmo, intrigado, volvió a llamarle semanas después para seguir su evolución.

Y, como colofón, un rescate histórico de Albert Murillo, de Espacio Sonante: una noche de 1979 en Encarna de Noche, en Radio Miramar, cuando un oyente desde Francia llamó para dar una pista crucial sobre la desaparición de un compatriota. Un ejemplo de cómo, en la radio, las voces anónimas a veces se convierten en protagonistas de grandes historias.