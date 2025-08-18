Lo contó la radio - 'Especial fenómenos paranormales' (18.08.2025)

La radio siempre ha tenido algo de misterio. En este programa repasamos algunas de las historias más sorprendentes que han ocurrido entre micrófonos. Una de ellas se vivió en Hablar por hablar, tanto en su etapa en Radio Barcelona con Gemma Nierga como después con Fina Rodríguez y Mara Torres a nivel nacional, en la Cadena SER, cuando se caían objetos en el estudio y los oyentes llamaban para contar historias de apariciones.

El viaje continúa con uno de los episodios más recordados de Onda Cero: la gran alerta ovni del 5 de julio de 1997 en Turno de noche, de Juan Antonio Cebrián. Durante cinco horas, más de un millón de personas siguieron la retransmisión en la que participaron expertos como J. J. Benítez, Jiménez del Oso, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández o Javier Sierra, con conexiones desde distintas ciudades de España y del extranjero. Un hito en la historia de la radio del misterio.

El fenómeno también tuvo espacio en 1987, en el programa Asignaturas pendientes, de Antena 3 Radio, con José Luis Garci y un equipo de lujo —Santiago Amón, Ana Rosa Quintana, Carlos Pumares— sorprendidos por la llamada de un oyente que aseguró ver un ovni en la Sierra de Madrid. Durante horas, los oyentes de toda España compartieron sus propios avistamientos.

La radio también fue testigo de psicofonías. En 1990, Encarna Sánchez dedicó un programa de Directamente Encarna a los presuntos sonidos del Palacio de Linares de Madrid, con la participación del vidente Octavio Aceves.

De los fantasmas a los extraterrestres, pasando por las voces que nadie sabe explicar, la radio ha demostrado que también puede ser un canal para lo inexplicable.