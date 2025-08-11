Lo contó la radio - 'Especial 35 Años de Onda Cero, Parte I'

El 26 de noviembre de 1990 nacía oficialmente Onda Cero. Lo hacía desde los estudios de la antigua Cadena Rato, recién adquirida por la ONCE, y con 104 emisoras repartidas por toda España. A las siete de la mañana, la periodista Ángela Bodega inauguraba la nueva sintonía con La Voz de la Mañana. Le seguirían Arús con leche, con Alfonso Arús, y el primer gran magazine de la cadena, Si así os parece, con Luis de Benito. Era el inicio de una historia que, 35 años después, sigue escribiéndose cada día.

En este especial de Lo contó la radio recorremos las voces y programas que cimentaron la identidad de Onda Cero: los informativos de Ricardo Lizarraga, o las tardes de La Colmena, con Lourdes Zuriaga, José Antonio Ovies y Andrés Aberasturi.

El gran impulso llegó en 1991, cuando Luis del Olmo fichó por la cadena para relanzar Protagonistas, y poco después Julia Otero estrenó La Radio de Julia, convertida en un referente de la radio nocturna y, más tarde, vespertina. Ese mismo año también aparecía un joven Carlos Alsina, que pronto se haría un hueco en la redacción.

En los años siguientes se incorporaron programas que hoy forman parte de la memoria sonora de España: Gente Viajera con Ester Eiros, La Brújula con Manuel Antonio Rico, Turno de noche y La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián, las Noches de radio de Concha García Campoy o País de Locos, con Reyes Monforte. En deportes, José Joaquín Brotons impulsó Radioestadio y El Penalti.

La historia de Onda Cero también es la de sus cambios: mudanzas de sede, nuevos dueños, incorporaciones estelares y despedidas sonadas, como la de La Radio de Julia en 1999. Pero, sobre todo, es la historia de una emisora que ha acompañado a millones de oyentes con información, entretenimiento, humor y emoción.