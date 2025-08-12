Lo contó la radio - 'Especial 35 años de Onda Cero, Parte II' (12.08.2025)

Tras la adquisición de Onda Cero por parte de Telefónica a finales de los noventa, la cadena vivió un tiempo de transformaciones profundas. La temporada 1999-2000 comenzó con la sustitución de Julia Otero en las tardes por Marta Robles, el traslado de la sede a la calle Ortega y Gasset y la llegada de Javier Algarra a la dirección de informativos. Agosto del año 2000 trajo uno de los fichajes más mediáticos de la radio española: José María García, que se puso al frente de los deportes y desembarcó con todo su equipo.

Aquellos años fueron el tiempo del llamado "dream team" de Onda Cero: Luis del Olmo, José María García, Victoria Prego, Carlos Herrera… Precisamente Herrera protagonizaría uno de los momentos más intensos al cubrir, en su segundo programa de tarde, los atentados del 11-S. Se incorporaron espacios como Tren a Xanadú, de Javier Gurruchaga, o Polvo de estrellas, con Carlos Pumares, mientras que La Brújula pasaba por las manos de figuras como Carmen Martínez Castro, Fernando González Urbaneja o Juan Pablo Colmenarejo.

En 2005, Carlos Herrera asumió las mañanas tras la marcha de Luis del Olmo, dejando las tardes a Gomaespuma. Ese mismo año, Carlos Alsina tomó el relevo en La Brújula, iniciando una etapa de larga huella. Se estrenaron programas como No son horas o La Parroquia del Monaguillo, que marcaron las madrugadas y fines de semana. También se vivieron momentos tristes, como el fallecimiento de Juan Antonio Cebrián en 2007 y el adiós de Concha García Campoy en 2013.

La década siguiente estuvo marcada por relevos en las grandes franjas: Alsina y Juan Ramón Lucas tomaron las mañanas en 2015; José Ramón de la Morena llegó a la noche deportiva con El Transistor en 2016; Jaime Cantinazo los fines de semana en 2017, y en 2018 Alsina se convirtió en el conductor único de Más de uno. La pandemia puso a prueba a toda la redacción, pero también reforzó el vínculo con la audiencia.

Más recientemente, Edu García volvió a Radioestadio en 2021, Rafa Latorre tomó La Brújula en 2022 y Edu Pidal y Rocío Martínez asumieron Radioestadio noche en 2023. Tres décadas y media después, Onda Cero sigue siendo una voz imprescindible en la radio española, hecha de noticias, entretenimiento, deporte y, sobre todo, de personas que han dejado huella en sus oyentes.