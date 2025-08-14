CON DIEGO FORTEA

Lo contó la radio - Con Arturo González Campos (14.08.2025)

Arturo González-Campos, cómico, guionista, escritor y presentador de radio, repasa en esta entrevista su carrera en este medio donde se formo desde joven. Desde aquellas noches de infancia escuchando a Luis del Olmo a escondidas, hasta programas de Onda Cero como Lo que hay que oír, Jo, que noche o La Parroquia del Monaguillo, junto a Arturo abrimos su archivo personal lleno de humor, anécdotas... y un café muy mal servido.

Diego Fortea

Madrid |

En esta entrega de Lo contó la radio nos acompaña Arturo González-Campos, un profesional que lleva la radio en la sangre desde niño. Creció escuchando a Luis del Olmo y se enganchó a las madrugadas de El Flexo, el germen de Gomaespuma en Radio Madrid. Su interés por la comunicación le llevó a estudiar Imagen y Sonido en la Universidad Complutense de Madrid. Allí, un profesor, al oírle imitar voces, le abrió las puertas de la radio universitaria para que hiciese de lobo feroz.

Un día escuchó en antena un anuncio del Máster de Radio de Onda Cero, que le llevaría a hacer sus prácticas profesionales en Protagonistas Madrid junto a Javier Ruiz Taboada. Allí empezó a sacar su vena humorística hasta convertirse en una segunda voz reconocible del espacio. También colaboró con Antonio José Alés en Medianoche, explotando su faceta cinéfila, y pronto se puso al frente de su primer programa en cadena: Lo que hay que oír (1995).

En 1996 descubre a Pablo Motos en Mareando la perdiz y, poco después, trabajan juntos en Onda 10 con Hacia el 2000. De ahí, Arturo dirigiría y presentaría en Onda Cero el late night radiofónico Jo que noche hasta 1999. Más tard,e se incorpora al equipo de guionistas de El Club de la Comedia y vuelve a la radio con No somos nadie, de M80.

En septiembre de 2008 volvería a Onda Cero con La Parroquia del Monaguillo, espacio de humor que co-presento con Sergio Fernández "El Monaguillo" y que permaneció ocho años en antena y que sigue siendo uno de los programas más recordados de nuestra cadena.

