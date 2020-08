VÍDEO de la reflexión de Carlos Rodríguez:"Estamos locos, ¿a 15 días no tenemos nada planteado para la vuelta al colegio?"

OPINIÓN EN COMO EL PERRO Y EL GATO

Carlos Rodríguez reflexiona en Como el perro y el gato sobre la vuelta al colegio de los niños y sobre la gestión de los rebrotes de los responsables políticos. "No me siento seguro cuando salgo a la calle, los responsables de nuestra seguridad no están haciendo nada", reflexiona Rodríguez, que lanza un dardo a los "irresponsables" que no cumplen las medidas de seguridad, y especialmente, contra los que permiten que las vulneren.