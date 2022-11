Una joven se graba tirando a un gato por un barranco y lo sube a Instagram Stories

Tiene apenas un año y su historia se ha vuelto viral. Esta gatita, que pertenece a una colonia de Deifontes (Granada), ha sufrido un acto que supera los adjetivos vil o cruel. Alba, que así es como le han llamado las personas que la han rescatado, vivía en las calles del municipio enfrentándose a la dura vida de un gato callejero como el frío o la lluvia, pero con la fortuna de tener personas que se preocupan por ella y sus compañeros de calle, cuidándolos y alimentándolos.

Hasta que hace unos días, una joven mayor de edad, decidió aprovecharse de esta gatita tan buena y confiada para poder cogerla y hacerse un vídeo para sus redes sociales. En éste, se aprecia como la chica zarandea a la gatita, sin que el animal se revuelva o intente hacerla daño, y lo arroja por un desnivel de varios metros de altura. Tras que el animal se golpee bruscamente contra el suelo, la chica baila moviendo los brazos frente a la cámara. Todo al ritmo de una canción que dice "el gato volador" y adornado por unos emoticonos de corazones y risas.

Una vecina de la localidad, relata en un vídeo de su cuenta de Facebook que consiguió hablar con la madre de la chica, que según ella "le pegó una paliza" por lo ocurrido. Al día siguiente, la chica lanzaba desde su cuenta de Instagram los siguientes mensajes: "Cosas peores se hacen en el pueblo y nadie dice na así que meteros la lengua por donde la quepa" y "Me cago en todos vuestros muertos de quien me suba más a las redes lo más fresco que tengáis que tampoco he hecho un crimen".

Aunque desde el Ayuntamiento de Deifontes (Granada) nos confirman que el gato se encontraba bien de la caída en un primer momento y recibió asistencia veterinaria, la persona que tiene a Alba en acogida nos cuenta que, tras llevársela a casa, observó que la gatita parece que tiene algún tipo de lesión en la columna que le hace tener problemas neurológicos como incontinencia. En los próximos días será valorada por un centro veterinario especializado para realizarle más pruebas.

La investigación se encuentra en manos de las autoridades. En el municipio se ha generado un gran revuelo y rechazo por este acto tan cruel por parte de todos los vecinos.