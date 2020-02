La gata Choupette heredera del imperio de Karl Lagerfeld

El diseñador no tenía pareja ni hijos y dejó escrito que su famosa gata birmana sería una de las principales herederas de una fortuna de 400 millones de euros.

El diseñador alemán Karl Lagerfeld, una de las últimas figuras clave de la alta costura, murió este martes 19 de febrero en París a los 85 años. Tras su muerte se ha hecho pública la noticia de que su minina Choupette se quedará con parte su fortuna.

La gata birmana era en un principio la mascota del modelo francés Baptiste Giabiconi, que dejó a Lagerfeld el cuidado del animal en las Navidades del 2011. Se encariñaron tanto uno del otro que el diseñador de la quedó y han vivido 8 años una relación más estrecha que la de muchas parejas, de hecho el alemán llegó a decir en unas declaraciones en 2013: "No hay matrimonio para los seres humanos y los animales... Nunca pensé que me enamoraría así de un gato".

El nombrado Kaiser de la moda era un tipo serio pero con Choupette se le rompían todos los esquemas. ’Es el centro de mi mundo. Es una especie de Greta Garbo, tiene algo inolvidable, en su manera de moverse. Me inspira por su elegancia y su actitud'. En 'Le Divan', show de la televión de Francia, Lagerfeld afirmó que habría creado un gran vínculo con esta gata blanca de ojos azules. 'Me hace reírme de mi mismo pero al final esto no estorba ni molesta a nadie', explicó el modisto.

Lagerfeld explicó en varias entrevistas que de ocurrirle algo, Choupette sería una chica rica, con su propia fortuna y que la persona que se hiciera cargo de ella no pasaría problemas. Cuando el diseñador vivía Choupette contaba con dos damas de compañía y un guardaespaldas.

Además, el animal comía en la mesa junto a su humano, en vajilla de plata; se ha cuidado su pelaje, ojos, orejas, etc. a diario, ha viajado en chet privado junto a su humano y se ha codeado con las altas esperas de la moda.

Millonaria desde antes

Pero Choupette ya había amasado una fortuna por sí misma. En 2015 ganó 3 millones de euros al trabajar para una marca de productos cosméticos. Ha sido fotografiada para campañas publicitarias, ha sido la imagen de un calendario de Opel Corsa, ha sido protagonista de una colección de accesorios felinos e incluso han escrito un libro sobre ella: Choupette: la vida privada de una gata de la moda de altos vuelos.

En redes sociales Choupette, tiene miles de seguidores. Su cuenta de Twitter (@ChoupettesDiary) cuenta con 50,7 K seguidores y su Instagram (@coupettesdiary) más de 184,000. Toda una influencer que está celebrando un Día Internacional del Gato muy agridulce.

Lectura de la herencia

Tan solo un día después de la muerte del Kaiser de la moda ya se está especulando sobre los nuevos propietarios de su herencia. Según Le Figaro, la ley alemana permite que una mascota pueda ser nombrada "heredero" a través de una asociación o fundación. En este país ya existen casos de animales que han convertido en millonarios al morir sus ricos propietarios.

Sin embargo, Lagerfeld explicó en una entrevista que podría haber otros herederos a parte de Choupette, entre los que podríamos encontrar a "su ahijado" Hudson Kroening. Con solo once años el hijo del emblemático modelo de Chanel, Brad Kroening, podría también recibir una parte de la fortuna.