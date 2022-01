Cinco meses sin Baloo: denuncian la desaparición de un chihuahua dentro de un edificio en Barcelona

Hace cinco meses y medio, una pareja acudió a casa de un familiar con sus dos animales de compañía. Entró en el portal, soltó a los perros para que subieran como siempre corriendo al inmueble y ese fue el último día que vieron a uno de ellos. Baloo desapareció total y completamente. Las cámaras de seguridad grabaron la entrada de la familia y en las imágenes se ve cómo los animales suben y en ningún caso se les ve bajar, por lo que Baloo desapareció dentro del mismo edificio.

Cuando llegaron a la casa del familiar, la pareja se dio cuenta de que Baloo no se encontraba ahí y ese fue el comienzo de su pesadilla: corriendo llamaron a las puertas de los vecinos y todos los que les abrieron la puerta negaron saber dónde se encontraba el animal.

Fue entonces cuando Débora y Xavi acudieron a las fuerzas del orden a poner una denuncia. En concreto, a los Mossos d'Esquadra, que no acudieron el día del robo a identificar a los vecinos y les avisó de que únicamente pasarían la denuncia a la unidad de investigación, pero que no se haría "ninguna investigación porque no era un caso prioritario".

"Estamos convencidos de que si el día que vinieron al edificio, hubieran identificado a los vecinos, esto hubiera quedado en un susto", pero "nos dijeron que la respuesta que dieron al caso fue la que fue porque había poco personal al ser verano y porque no era un caso prioritario", asegura la pareja en Como el perro y el gato.