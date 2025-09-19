'Como el perro y el gato' celebra 20 años en antena como referente del mundo animal: "Nunca pensé que iba a durar tantísimos años"

El veterano espacio de Onda Cero celebra su 20º aniversario convertido en un referente de divulgación y entretenimiento sobre el mundo animal. Su director y presentador, el veterinario Carlos Rodríguez, repasa en una entrevista lo que significa llegar a las dos décadas en antena.

"'Como el perro y el gato' es un programa que da cabida a toda esa gente que tiene empatía por la vida de los no racionales en general", explica Rodríguez. Para él, el éxito radica en que "ha llegado a ser, después de 20 años, un lugar de reunión entre personas de diversas condiciones que queremos a los animales y convivimos con ellos, o incluso de quienes sin tener mascotas disfrutan del programa por el tono con el que lo hacemos".

20 años de compromiso con los animales

Sobre la importancia de este aniversario, el presentador reconoce que "que un programa dedicado al mundo animal llegue a 20 años dice mucho de la empresa que lo permite. Atresmedia ha demostrado que hay un interés real por los animales, por su cuidado y por el bienestar, permitiendo que un programa de misión nacional se dedique a un tema tan específico como la convivencia de los seres humanos con animales en el hogar".

Además, recuerda que la realidad actual refuerza esa necesidad: "Ahora mismo estamos en un volumen de presencia de animales en los hogares que requiere un programa de estas características para informar a la gente, para que puedan solucionar sus dudas más allá de la visita a la clínica veterinaria".

Preguntado por si imaginaba que el programa alcanzaría las dos décadas, Rodríguez lo tiene claro: "Ni de coña, ni de coña. Al principio el programa surgió como una situación rara en mi vida. Nunca pensé que iba a durar tantísimos años".

La importancia de un espacio animalista

Carlos Rodríguez subraya que el peso social de las mascotas hace imprescindible un espacio como este: "La realidad en España es que los animales tienen una importancia muy grande. Hay una ocupación de hogares que llega casi al 60% y tenemos datos de que existen más mascotas que niños menores de 14 años".

Objetivo: informar y compartir

El corazón del programa, asegura, es su comunidad: "El objetivo del programa es intentar dar información útil, pero principalmente es un sitio de reunión de personas que tenemos empatía y amor por los animales. Hay cosas que lloramos, hay cosas que reímos. Es un centro de reunión de personas que tienen empatía por los animales. Es un lugar de reunión".

Anécdotas y humor: el canario "Tutankamoncito"

Entre las miles de llamadas recibidas en dos décadas, recuerda especialmente una: "Una persona de Andalucía nos contó que tenía un canario que se picaba mucho y al que tuvieron que vendar para evitar que se arrancara las plumas. El animalito iba de un lado a otro, picoteando el agua en una tapita porque no podía moverse con tanta venda. Lo curioso fue cuando nos dijo el nombre que le habían puesto: Tutankamoncito".

Tres palabras para definir el programa

Si tiene que resumir Como el perro y el gato, Rodríguez no duda: "Familia, información y diversión".

Finalmente, lanza un mensaje a quienes aún no han escuchado el programa: "Es un programa que puede escuchar cualquier persona. Más allá de la tenencia responsable, la salud y el bienestar de los animales, intentamos tratar los temas con simpatía y con muchísima música, gracias a que emite, además de en Onda Cero, en Melodía FM. Si no tienen ningún tipo de opción, más allá de que les gusten o no los animales, pueden pasar un buen rato".