"Pa los que piensan que tan solo era un cisne de una charca, tengan en cuenta que la mayoría de los asesinos empiezan matando animales"

Un patito feo convertido en Cisne

Guatito nos cuenta que sus comienzos no fueron fáciles: "de chiquitito fui un patito feo". Creció junto a su primo Alfredo, que además era su mejor amigo, viviendo felices en una charca en Ochando (Segovia).

El día del crimen

Guatito nos cuenta cómo hace unos días sus vidas se truncaron, cuando un chico de 22 años asesinó a palos a su primo Alfredo: "me hubiera gustado defenderlo, pero me temo que si me hubiera acercado nos hubiera matado a los dos".

Una persona que pasaba por allí cuando sucedió todo, denunció los hechos a la Guardia Civil, gracias a lo cual se ha abierto una investigación contra esta persona como presunt autora de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

La mayoría de asesinos empiezan matando animales

Guatito agradece campañas para proteger a los animales, como la del Gobierno de Segovia #YoSíPuedoContarlo pero teme que, aunque se demuestre el crimen de su primo Alfredo, "todos sabemos que le va a caer más bien poco".