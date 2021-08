"Linares tienen un vertedero cerca y, cuando vas de viaje, el mejor momento es la paradita en el área de servicio"

Ciudadana del mundo

Esta cigüeña africana cuenta en su misiva a Iván Cortés que igual va a Francia que a Alemania o a España. Su parada en Linares es por que ya se acerca el final del verano y es época de migrar a lugares más cálidos para pasar el invierno.

¿Por qué Linares?

A pesar de que esta población no tiene dos mil campanarios para las dos mil cigüeñas y tuvieron que posarse en "to lo que pillamos", esta parada tiene motivos meteorológicos y alimenticios "con tanto calor nos concentramos en los humedales y tiene un vertedero cerca".

El cambio climático

Dakiri asegura que solo eran 2.000 las que se vieron en Linares pero que eran más de 4.000 las que viajaban a tierras africanas "son las típicas cagaprisas que lo que quieren es llegar pronto y no paran ni para ir al baño". Aunque cada vez hay más cigüeñas que no hacen la migración al ser menos fríos los inviernos en Europa "algunas que son menos frioleras se quedan ya por aquí pa que no le quiten el nido, ni le entren okupas".