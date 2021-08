"Yo vi al bombero y, con los nervios, pensé que era él el que estaba prendiendo fuego"

LEER MÁS Como el perro y el gato 15/08/2021

'Encrespao', el jabalí jienense de Las Lagunillas

Encrespao ha escrito una carta a Iván Cortés para dar explicaciones de por qué intentó embestir a un bombero que estaba intentando extinguir un incendio en la zona de Las Lagunillas, momento que fue inmortalizado en una fotografía que se ha vuelto viral.

Creía que era el responsable de provocar el incendio

Encrespao ha explicado que con los nervios, pensó que el bombero era quién estaba prendiendo fuego al monte: 'me fui corriendo como un loco pa revolearlo por el suelo y cuando me vio llegar me pegó un manguerazo'. Aprovecha también para agradecer a este bombero en particular por la manera de disuadirle, ya que también le refrescó, y a los bomberos en general por su mérito jugándose la vida contra el fuego y otros peligros inesperados como él: 'tengo unos colmillos, que si te pillo, te saco las tripas'.

La moraleja de Encrespao

Este curioso jabalí nos pide que recordemos la famosa campaña de 'Todos contra el fuego' y que no tiremos basura, hagamos barbacoas o tiremos colillas en el monte ya que 'es nuestra casa, tenéis que comportaros'. Y se despide con un último deseo para proteger a su descendencia: "tengo a mis chiquillos chicos y los quiero ver crecer y correr felices por el campo, y no quemados por el descuido de un tolay".