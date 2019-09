Australia multará a las personas que no saquen a pasear a sus mascotas todos los días

EN COMO EL PERRO Y EL GATO

En Como el Perro y el Gato hablamos sobre una nueva ley sobre los animales que se ha implantado en Australia para las personas que no saquen a pasear a diario a sus mascotas. Recogen multas de hasta 4.000 euros por no darles suficiente comida y bebida y hasta tres años de cárcel y 48.000 euros por infracciones graves como puede ser el maltrato animal. Esta nueva ley reconoce que los animales tienen sentimientos y establece que no pertenecen a los humanos.