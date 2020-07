Una familia recibe una solicitud de registro electoral para su gato, que además murió hace 12 años

La Oficina del Secretario de Estado ha aclarado que el registro no lo han enviado ellos, y apuntan, de manera innecesaria, que aunque Cody estuviera vivo y acudiera a las urnas, no podría votar porque no tiene una identificación reglada.

Los Tims no comprenden "como un gato ha podido recibir una invitación para votar" y lo atribuyen a la presión que los grupos políticos hacen a la ciudadanía cuando empieza la carrera presidencial.

