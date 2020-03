¿ Cómo actuar con tu mascota si tienes coronavirus?

En Como el Perro y el Gato comentamos cómo podría afectarle a una mascota el hecho de tener un dueño padeciendo coronavirus. La realidad es que las mascotas ni padecen la enfermedad ni la transmiten. Por eso, no se van a contagiar con la enfermedad y "es innecasario poner mascarilla al perro", ya que "sólo le agobia y no contribuye a nada".

Sí que es cierto que al final en el contagio "el perro puede ser como un libro, si tosemos encima de él". De ahí, la importancia de guardar medidas de seguridad de distancia, lavarse la manos frecuente y a la hora de sacarlo a la calle que sea una familia u otro afectado el que le saque a pasear.

Otra puntualización importante es que "el Gobierno no ha cerrado, al menos de momento, las clínicas veterinarias". No existe orden de cierre aunque sí que es recomendable pedir cita y explicar el motivo. No presentarse sin cita previa.