PROGRAMA COMPLETO

El Colegio Invisible 3x142. Bases extraterrestres

Hay lugares en todo el planeta en los que los avistamientos de Objetos Volantes No Identificados es más habitual de lo que imaginamos. Luces extrañas que salen y entran de la montaña y que en muchos casos fueron representadas, incluso en el arte rupestre más antiguo… Para muchos investigadores del fenómeno OVNI no hay duda de que se trata de bases en las que se ocultan inteligencias que podrían proceder de mundos lejanos. Pero puede que las explicaciones sean más terrestres de lo que imaginamos. O no… Porque de lo que no hay duda es de que estos misteriosos sucesos se producen. Hoy, con expertos de España y Latinoamérica como Yohanan Díaz y Lourdes Gómez (México), Daniel López (Argentina), Ricardo González (Perú), Esteban Cruz (Colombia), pero también con testigos como Diego Cintas (España), vamos a recorrer algunos de los enclaves más especiales. Iniciamos viaje…