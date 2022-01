PROGRAMA COMPLETO

El Colegio Invisible 2x98: OVNIs y militares

Pocos testigos hay más cualificados que los militares para determinar qué explicación física hay detrás de los objetos volantes no identificados que sobrevuelan nuestros cielos. Por eso llama poderosamente la atención cuando no encuentran explicación a sucesos como el ocurrido en el Escuadrón de Vigilancia Aéreo de Rosas, en Girona, que provocó que el ex militar al que entrevistamos en el presente 'Colegio Invisible', descargase literalmente su arma reglamentaria contra un artefacto lo suficientemente extraño y amenazador, que aquella noche inolvidable había entrado en el perímetro de la base, y del que descendió su supuesto tripulante. Este es tan solo un caso de los muchos que tocamos en este nuevo viaje radiofónico, acompañados de Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Jesús Ortega, Josep Guijarro y Miguel Pedrero, que regresa al programa después de meses investigando sucesos extraños... y tal y como nos va a contar, encontrando casos muy interesantes.