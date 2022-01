PROGRAMA COMPLETO

El club de las cinco 11/01/2022

Programa completo de 'El club de las cinco' con Carles Lamelo. Hoy, explicando cómo evolucionan las desavenencias en el Gobierno de coalición tras las polémicas declaraciones de Alberto Garzón a The Guardian. La profesora de la Universidad de Georgia (Estados Unidos) Carolina Acosta-Alzuru nos explica por qué nos enganchan las telenovelas y damos detalles del estreno de la serie de televisión 'Call me Kat', protagonizada por Mayim Bialik conocida por su papel en 'Blossom' y 'The Big bang theory'.