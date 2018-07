Silva sobre el Real Madrid: “Por circunstancias no fiché, el City fue el que más apostó por mí”

Su llegada a Inglaterra

“Ni Barcelona ni Madrid hicieron movimientos. El movimiento lo hizo el City y por eso estoy aquí. Fui donde me quieren”.

“Estaba muy a gusto en Valencia y por circunstancias me tuve que ir. El Manchester City fue el que más fuerte apostó por mí. Tomé la decisión adecuada y ha salido todo muy bien”.

“Estoy muy contento en Inglaterra, me quedan dos años de contrato y quiero cumplirlo. Ahora mismo no quiero volver, estoy disfrutando, la gente me ha tratado de maravilla y espero disfrutar mucho más”.

“Mancini me ha dado total confianza, eso es muy importante para un jugador y estoy muy contento. Los compañeros se están adaptando a mi juego y eso es muy bueno para mí. Allí el fútbol se disfruta al máximo”.

Las filtraciones respecto a su vida privada frustraron su fichaje por el Real Madrid

“Si el Real Madrid no me quería fichar no sé a qué vinieron esos rumores. Si no me querían, que no intenten echar… Tengo la conciencia muy tranquila y siempre he sido un profesional. Aquel asunto no me enfadó, pero sí me extrañó muchísimo. Había un interés y luego lo quisieron tapar con eso. Me extrañó y más de aquí. Estoy muy tranquilo y muy contento de haber tomado la decisión que tomé”.

La polémica con Del Bosque no ha cambiado su relación

“El tema quedó zanjado para mí en ese momento. Cambió mi papel porque jugaba prácticamente siempre y dejé de jugar. Seguía entrenando al 100%, pero otros compañeros también merecían jugar. Simplemente comenté mi papel, que pasaba de actor principal a secundario. Mi trato con Del Bosque es igual. No creo que haya cambiado en nada. No falté el respeto a nadie. Solo dije lo que pensaba”.

La sequía de Fernando Torres

“El Niño es un grandísimo jugador y ha dado mucho a la Selección. A lo mejor no está en un buen momento, pero va a volver a ser el de antes y va a aportar muchas cosas. Seguro que no está pasándolo bien, pero es muy fuerte y seguro que se va a reponer”.

Luis Aragonés, su valedor

“Ha sido muy importante para mí. Fue el que me trajo a la Selección y desde el principio me puso de titular. Me dio muchísima confianza y siempre lo tendré en mente porque me ha abierto muchísimo camino en el fútbol”.

La otra cara de Balotelli

“Pasas el día a día con él y es muy buen chico. Por la edad y su forma de ser, a veces la lía un poco, pero es un gran compañero”, comentó entre risas.

El City peleará por la Champions

“Madrid y Barcelona llevan mucho tiempo trabajando juntos. El Barcelona ha ganado muchos títulos y el Madrid lleva mucho tiempo con la misma estructura. Nosotros la estamos consiguiendo y si no es el año que viene, muy pronto podremos estar luchando por la Champions”.